Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ

16:14, 26 июля 2024
ОАСК обратился в ВККС об устранении нарушений в работе Комиссии по исполнению решения собрания судей от 23 июля 2024 года – текст обращения.
Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе ВККС во исполнение решения собрания судей от 23 июля 2024 года.

В частности, в письме говорится, что нужно привести в соответствие с требованиями действующего законодательства вопросы, приведенные в Приложении 1 к решению ВККС от 5 июня 2024 №156/зп-24; провести тщательную проверку актуальности и корректности этих вопросов; устранить нарушение требований закона о защите информации в ИКС путем получения сертификата КЗСИ, провести максимальную открытую проверку причин и последствий некорректной работы ПК, что имело место при проведении экзамена 9 июля 2024 года, в том числе в рамках соответствующего уголовного производства; проинформировать общество о фактах, установленных проверкой; устранить нарушения Конвенции путем пересмотра соответствующих требований безопасной эвакуации во время воздушной тревоги; внести изменения в Правил сдачи экзамена по обеспечению прав участников экзамена на защиту в части доступа к необходимым доказательствам, опубликовать перечень вопросов для проведения экзаменов при квалификационной оценке судей с соответствующими вариантами ответов и т.п.

Также по поводу этих нарушений от имени собрания судей направлены обращения в Высший совет правосудия и Совет судей Украины.

Ниже приводим обращение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ

ОАСК обратился в ВККС об устранении нарушений в работе Комиссии по исполнению решения собрания судей от 23 июля 2024 года – текст обращения.

В Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные

Кого из мужчин, обновивших данные через Резерв+, ЦНАП или ТЦК, мобилизуют в первую очередь будет зависеть от их военно-учетных специальностей и запросов на определенное количество специалистов военным руководством.

Приказ Минобразования, исключивший возможность отсрочки аспирантам-контрактникам, останется в силе – Минюст

Минюст не собирается отменять приказ Минобразования, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку от мобилизации.

Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который упростит регистрацию права собственности на недвижимость гражданам, имеющим бумажный оригинал правоустанавливающего документа, но в электронном Реестре недвижимости отсутствуют соответствующие данные.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області