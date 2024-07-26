Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ

ОАСК обратился в ВККС об устранении нарушений в работе Комиссии по исполнению решения собрания судей от 23 июля 2024 года – текст обращения.

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе ВККС во исполнение решения собрания судей от 23 июля 2024 года.

В частности, в письме говорится, что нужно привести в соответствие с требованиями действующего законодательства вопросы, приведенные в Приложении 1 к решению ВККС от 5 июня 2024 №156/зп-24; провести тщательную проверку актуальности и корректности этих вопросов; устранить нарушение требований закона о защите информации в ИКС путем получения сертификата КЗСИ, провести максимальную открытую проверку причин и последствий некорректной работы ПК, что имело место при проведении экзамена 9 июля 2024 года, в том числе в рамках соответствующего уголовного производства; проинформировать общество о фактах, установленных проверкой; устранить нарушения Конвенции путем пересмотра соответствующих требований безопасной эвакуации во время воздушной тревоги; внести изменения в Правил сдачи экзамена по обеспечению прав участников экзамена на защиту в части доступа к необходимым доказательствам, опубликовать перечень вопросов для проведения экзаменов при квалификационной оценке судей с соответствующими вариантами ответов и т.п.

Также по поводу этих нарушений от имени собрания судей направлены обращения в Высший совет правосудия и Совет судей Украины.

Ниже приводим обращение.

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