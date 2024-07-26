АРМА начало оценку имущества ТРЦ Gulliver

Решением суда удовлетворено ходатайство прокурора о передаче имущества в управление АРМА.

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Национальное агентство по управлению активами АРМА начало осмотр и оценку недвижимого имущества торгово-развлекательного центра Gulliver, переданного в его управление. Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

«В соответствии со ст. 19-20 специального закона об АРМА, Нацгентство начинает осмотр и оценку арестованного актива с привлечением правоохранительных органов и субъектов оценочной деятельности соответственно. Работа уже начата», - говорится в сообщении.

В АРМА подчеркнули, что основанием для проведения оценки стало получение постановления Шевченковского районного суда города Киева от 3 июня 2024 года и постановления Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024 года, которыми было удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о передаче имущества в управление АРМА.

Дума отмечает, что речь идет исключительно о недвижимом имуществе, то есть нежилых помещениях. Она также назвала безосновательными заявления одного из банков об аресте счетов, которые, по их мнению, могут привести к невыполнению кредитных обязательств.

«Хочу отметить, что агентству не передавались в управление корпоративные права и денежные средства, находящиеся на счетах ООО «Три О» (ТРЦ «Гулливер»). Соответственно, права любого финансового учреждения как кредитора никоим образом не нарушены. Выполнение кредитных обязательств полностью зависит от заемщика и его желания их выполнять», - отметила Дума.

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