Виплата винагороди суддям, яких призначили на посади у 2024 році та яких ще призначать у наступному році, у 2025 році поки що не передбачена взагалі – ДСА

Граничні показники видатків Бюджетної декларації на 2025-2027 роки в частині фінансування судової влади менші ніж у 2024 році.

Джерело фото: Судова влада

Державна судова адміністрація повідомила про проблеми, які виникають при формуванні бюджету судової влади на 2025 рік.

Як повідомив 8 липня під час розгляду на Комітеті Верховної Ради з питань правової політики Бюджетної декларації на 2025-2027 роки голова ДСА Максим Пампура, у 2025 році може виникнути ситуація, коли чималій кількості суддів просто не вистачить коштів на виплату суддівської винагороди.

У «групі ризику» - судді, які були (або ще будуть) призначені на свої посади у 2024 році, а також судді, яких можуть призначити на посади у 2025 році. Це, зокрема, і майбутні судді апеляційних судів (конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів за прогнозами ВККС завершиться у 2025 році).

Максим Пампура повідомив, що Бюджетна декларація щодо бюджету 2025 року передбачає зниження видатків на утримання судової влади аж на 519 мільйоні гривень у порівнянні з 2024 роком.

«Не врахованим є те, що у нас відповідно до указів Президенти від 8 травня і 4 липня призначені 286 суддів, цей резерв не врахований на 2025 рік», - повідомив голова ДСА.

В цілому, як зазначив Максим Пампура, у 2025 році на потреби судової влади передбачено 16 млрд. 882 млн. гривень, що дозволить забезпечити фінансові потреби судів лише на 55,3% (бюджет 2024 року забезпечує потреби судової влади на 57%).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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