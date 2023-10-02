Фінанси судової влади у 2024 році: на що судова влада буде витрачати гроші

Потреби судової влади профінансовані на 57%, але заробітну плату в апаратах судів обіцяють підвищити.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня 2023 року заслухав інформацію Державної судової адміністрації та Міністерства фінансів щодо фінансування потреб судової влади у 2024 році.

Згідно з інформацією ДСА, бюджет судової влади (фактично судів першої та апеляційної інстанції і структур самої ДСА) на 2024 рік станом на вересень складає 20 млрд. 541 млн. гривень (у 2023 році – 17 млрд. 323 млн. гривень).

Як зазначили у ДСА, це на 3 млрд. 201 млн. гривень більше, ніж було доведено раніше Міністерством фінансів.

Втім, видатки бюджету судової влади будуть профінансовані наступним чином:

фонд оплати праці - забезпечено на 70,6% від потреби

нарахування на оплату праці – на 72,7% від потреби

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії – на 98,3% від потреби

інші видатки споживання – 23% від потреби

видатки розвитку – 14,2% від потреби

виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та органів системи правосуддя – 0,3% від потреби (тобто, всього 3 млн. гривень)

Зазначимо, що видатки розвитку – це загалом 532 млн. гривень (з них 232 млн. гривень будуть спрямовані на впровадження нових модулів ЄСІТС, а 300 млн. гривень – на ремонти, реконструкцію приміщень судів, добудову і введення в експлуатацію будівель судів).

За даними ДСА, на 2024 рік в цілому забезпечені видатки на послуги пошти, придбання марок, дисків, паперу, заправку картриджів, страхування , зв'язок, підтримку приміщень, оплату діяльності присяжних, технічну підтримка електронних та комунікаційних ресурсів тощо.

Також, в бюджет закладені кошти на утримання новопризначених суддів – 735 млн. 448 тис. гривень. Зазначеної суми, за розрахунками ДСА, вистачить на 400-410 нових суддів.

Загалом, бюджет на 2024 рік забезпечує реальні потреби судової влади на 57%.

На 2024 рік судам не вистачає щонайменше - 15 млрд. 500 млн. гривень (оплата праці і нарахування на неї - 7 млрд. 441 млн. гривень, оплата комунальних послуг – 11 млн. 740 тис. гривень, 854 млн. гривень – на виконання рішень на користь суддів та працівників апаратів судів).

Незважаючи на це, в ДСА зазначили, що підвищення заробітної плати для працівників апаратів судів все ж буде.

Як повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики в. о. голови ДСА Максим Пампура, протягом 2024 року заплановано наступний середній розмір заробітних плат в апаратах судів на місяць:

апеляційні суди, місцеві адміністративні, господарські суди, ТУ ДСА – 21,1 тис. гривень

місцеві загальні суди – 17,5 тис. гривень

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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