У Києві змінюють графіки стабілізаційних відключень світла – як будуть діяти тепер

З 27 липня графіки зсунуться на одну годину вперед.

Для Києва оновили графіки стабілізаційних відключень для рівномірного навантаження на енергосистему. Як повідомили у ДТЕК, вони почнуть діяти у суботу, 27 липня, з 00:00. І будуть застосовуватися під час команд НЕК «Укренерго» про стабілізаційні відключення.

В оновлених графіках для кожної з 6 груп зміниться лише період часу, коли застосовуватимуться відключення. Наприклад, якщо група відключалась о 9:00, тепер вона буде відключатись о 10:00.

Як зазначається, це робиться для того, аби часові проміжки, коли відбуваються стабілізаційні відключення в Києві та області, відрізнялись на 1 годину.

«Це необхідно, аби навантаження на енергосистему не зростало різко, коли повертається світло», - пояснюють фахівці.

Графіки так само мають 6 груп, і як і раніше складаються з 3 категорій:

Біла зона – світло є.

Сіра зона – світла немає.

Світло-сіра зона – можливі відключення. Це періоди, коли відключення може застосовуватися за командою «Укренерго», якщо дефіцит в енергосистемі збільшується.

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