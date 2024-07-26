У Києві змінюють графіки стабілізаційних відключень світла – як будуть діяти тепер

Для Києва оновили графіки стабілізаційних відключень для рівномірного навантаження на енергосистему. Як повідомили у ДТЕК, вони почнуть діяти у суботу, 27 липня, з 00:00. І будуть застосовуватися під час команд НЕК «Укренерго» про стабілізаційні відключення.
В оновлених графіках для кожної з 6 груп зміниться лише період часу, коли застосовуватимуться відключення. Наприклад, якщо група відключалась о 9:00, тепер вона буде відключатись о 10:00.
Як зазначається, це робиться для того, аби часові проміжки, коли відбуваються стабілізаційні відключення в Києві та області, відрізнялись на 1 годину.
«Це необхідно, аби навантаження на енергосистему не зростало різко, коли повертається світло», - пояснюють фахівці.
Графіки так само мають 6 груп, і як і раніше складаються з 3 категорій:
Біла зона – світло є.
Сіра зона – світла немає.
Світло-сіра зона – можливі відключення. Це періоди, коли відключення може застосовуватися за командою «Укренерго», якщо дефіцит в енергосистемі збільшується.
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