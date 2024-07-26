В Киеве изменяют графики стабилизационных отключений света – как будут действовать теперь

С 27 июля графики сдвинутся на один час вперед.

Для Киева обновили графики стабилизационных отключений для равномерной нагрузки на энергосистему. Как сообщили в ДТЭК, они начнут действовать в субботу, 27 июля, с 00.00. И будут применяться во время команд НЭК «Укрэнерго» о стабилизационных отключениях.

В обновленных графиках для каждой из шести групп изменится только период времени, когда будут применяться отключения. Например, если группа отключалась в 9:00, теперь она будет отключаться в 10:00.

Как отмечается, это делается для того, чтобы временные промежутки, когда происходят стабилизационные отключения в Киеве и области, отличались на 1 час.

«Это необходимо, чтобы нагрузка на энергосистему не возрастала резко, когда возвращается свет», - объясняют специалисты.

Графики также имеют 6 групп, и по-прежнему состоят из 3 категорий:

Белая зона – свет есть.

Серая зона – света нет.

Светло-серая зона – возможные отключения. Это периоды, когда отключение может применяться по команде «Укрэнерго», если дефицит в энергосистеме увеличивается.

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