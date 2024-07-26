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Херсонський апеляційний суд посилив вирок посадовцю, причетному до крадіжок сонячних батарей

16:02, 26 липня 2024
Херсонський апеляційний суд посилив вирок чоловікові, який за співпраці з окупаційними військами рф здійснював крадіжки сонячних батарей.
Херсонський апеляційний суд посилив вирок посадовцю, причетному до крадіжок сонячних батарей
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Херсонський апеляційний суд посилив вирок чоловікові, який за співпраці з окупаційними військами російської федерації здійснював крадіжки сонячних батарей. Про це повідомляє прес-служба суду.

За матеріалами кримінального провадження громадянин С., уродженець села Петрівське Білозерського району Херсонської області, в середині травня 2022 року спілкуючись з військовослужбовцями російської федерації отримав від них пропозицію продавати жителям села Благодатне фотогальванічні модулі (сонячні батареї), що належали Товариству "E", які були викрадені ними напередодні. Про це повідомляє Херсонський апеляційний суд.

Реалізуючи свій злочинний намір, протягом травня та червня 2022 року обвинувачений, маючи умисел, спрямований на отримання, зберігання та заздалегідь не обіцяний збут майна, одержаного завідомо злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також те, що зазначене майно здобуте злочинним шляхом, отримав від військовослужбовців російської федерації викрадені ними фотогальванічні модулі, які зберігав за місцем свого тимчасового помешкання до реалізації. Продовжуючи свої злочинні дії і скориставшись тим, що його добре знають жителі села Благодатне, фігурант справи збув кільком місцевим жителям близько 25 сонячних батарей.

Далі громадянин С. вирішив діяти, так би мовити, без посередників і вже на початку липня 2022 року проник на землі Киселівського старостинського округу, де розташовувались фотогальванічні модулі та шляхом демонтажу з опорної конструкції викрав кілька штук.

До цієї сонячної електростанції обвинувачений навідувався ще кілька разів протягом літа 2022 року, кожного разу виносячи звідти по 5-6 сонячних батарей, які продавав та встановлював на подвір’ях місцевих мешканців.

Вищевказані дії обвинуваченого суд першої інстанції кваліфікував за статтею 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) Кримінального кодексу України з призначенням покарання у вигляді 2 років позбавлення волі та за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України з призначенням покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим громадянину С. остаточно призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Але на підставі статті 75 Кримінального кодексу України рішенням суду  обвинуваченого було звільнено від відбування цього покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки та покладенням на нього обов’язків, передбачених пунктами 1, 2 частини 1, пунктом 2 частини 3 статті 76 Кримінального кодексу України.  

Не погодившись з вироком суду першої інстанції прокурор подав на нього апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржуваний вирок та ухвалити новий з остаточним призначенням покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Апеляційна скарга прокурора мотивована доводами про неправильне застосування судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність та невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення, а також особі обвинуваченого.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду заслухала суддю-доповідача, прокурора, обвинуваченого та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевірила матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, провела часткове судове слідство, дослідила  матеріали кримінального провадження, вислухала сторони в судових дебатах, які залишились на попередніх позиціях, а також останнє слово обвинуваченого, 3 липня 2024 року апеляційну скаргу прокурора задовольнила та ухвалила вирок Херсонського міського суду Херсонської області в частині призначеного обвинуваченому покарання скасувати і оголосити новий з призначенням остаточного покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Справа №766/6947/23.

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