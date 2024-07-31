Apple по обращению Украины заблокировала 50 приложений с нелегальными онлайн-казино

Apple заблокировала в App Store 50 приложений азартных игр.

Источник фото: James Yarema / Unsplash

Платформа цифровой дистрибуции App Store заблокировала 50 приложений с нелегальными онлайн-казино. Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заблокировать их распространение на платформе удалось благодаря содействию Минцифры.

«Ранее по инициативе Президента по ограничению азартных игр обратились к Apple и Google. Сегодня получили первые решения – в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр», - отметил глава Минцифры.

Также, рассказал Федоров, был настроен фаст-трек с Apple по блокированию казино.

«Все приложения, которые будет выявлять и передавать наша команда, будут сразу блокироваться», - пояснил он.

Что касается Google, то продолжаются переговоры.

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