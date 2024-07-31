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Apple за зверненням України заблокувала 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино

11:30, 31 липня 2024
Apple заблокувала у App Store 50 застосунків азартних ігор.
Apple за зверненням України заблокувала 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино
Джерело фото: James Yarema / Unsplash
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Платформа цифрової дистрибуції App Store заблокувала 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, заблокувати їхнє поширення на платформі вдалося завдяки сприянню Мінцифри.

«Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор», - зазначив очільник Мінцифри.

Також, розповів Федоров, був налаштований фаст-трек з Apple щодо блокування казино.

«Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися», - пояснив він.

Щодо Google, то наразі тривають перемовини.

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