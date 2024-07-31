Намагався підпалити будівлю ТЦК за вказівкою рф: у Вінниці затримали неповнолітнього

За виконані завдання росіяни обіцяли підлітку щедру винагороду.

На Вінниччині правоохоронці затримали неповнолітнього диверсанта, який за вказівкою рф намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що навесні хлопця завербували ворожі спецслужби.

За вказівкою ворога 17-річний житель Одещини прибув до обласного центру, де мав влаштувати диверсію та продовжити підпали ТЦК та авто військових на Житомирщині. За виконані завдання підлітку обіцяли щедру винагороду. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Повідомлення про підпал Вінницького обласного ТЦК та СП надійшло в поліцію 6 липня близько 04:15. Невідома особа кинула в будівлю 2 пляшки із запальною сумішшю, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь загасили військові.

«Особу правопорушника та його місцеперебування встановили оперативники. Неповнолітнього мешканця Білгород-Дністровського району Одеської області правоохоронці затримали в одному з вінницьких хостелів», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

Як з’ясувалось, навесні агенти рф запропонували гроші хлопцю, який шукав в інтернеті роботу. Спочатку неповнолітній виконував «тестові» завдання та надсилав росіянам фотографії з локаціями Сил оборони у портовому місті. Після цього український диверсант був «відряджений» до Вінниці для підпалу будівлі ТЦК, а звідти мав їхати на Житомирщину.

Поліцейські передали фігуранта працівникам УСБУ у Вінницькій області, котрі кваліфікували дії зловмисника за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – підпал, спрямований на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення, вчинений в умовах воєнного стану, та повідомили йому за цією статтею про підозру. Відповідно до санкції інкримінованої статті юнакові загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Також хлопець перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території інших регіонів.

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