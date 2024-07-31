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Пытался поджечь здание ТЦК по указанию рф: в Виннице задержали несовершеннолетнего

11:12, 31 июля 2024
За выполненные задачи россияне обещали подростку щедрое вознаграждение.
Пытался поджечь здание ТЦК по указанию рф: в Виннице задержали несовершеннолетнего
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В Винницкой области правоохранители задержали несовершеннолетнего диверсанта, который по указанию рф пытался поджечь здание территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что весной парня завербовали вражеские спецслужбы.

По указанию врага 17-летний житель Одесской области прибыл в областной центр, где должен был устроить диверсию и продолжить поджоги ТЦК и авто военных на Житомирщине. За выполненные задачи подростку обещали щедрое вознаграждение. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сообщение о поджоге Винницкого областного ТЦК и СП поступило в полицию 6 июля около 04:15. Неизвестный бросил в здание 2 бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Огонь потушили военные.

«Особу правонарушителя и его местонахождение установили оперативники. Несовершеннолетнего жителя Белгород-Днестровского района Одесской области стражи порядка задержали в одном из винницких хостелов», — говорится в сообщении.

Во время обысков у фигуранта изъята самодельная зажигательная смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором.

Как выяснилось, весной агенты рф предложили деньги парню, который искал в интернете работу. Сначала несовершеннолетний выполнял «тестовые» задания и посылал россиянам фотографии с локациями Сил обороны в портовом городе. После этого украинский диверсант был «командирован» в Винницу для поджога здания ТЦК, а оттуда должен был ехать на Житомирщину.

Полицейские передали фигуранта работникам УСБУ в Винницкой области, квалифицировавших действия злоумышленника по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – поджог, направленный на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение, совершенное в условиях военного положения, и сообщили ему по этой статье о подозрении. Согласно санкции инкриминируемой статьи юноше грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также парень проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов.

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