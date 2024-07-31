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На Киевщине повреждены 13 частных домов в четырех районах – ОВА о последствиях атаки БпЛА

10:19, 31 июля 2024
Падения большинства обломков БпЛА фиксируются вне населенных пунктов, отметили в ОВА.
На Киевщине повреждены 13 частных домов в четырех районах – ОВА о последствиях атаки БпЛА
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ночная атака на Киев стала самой массированной для столицы за 2024 год по количеству примененных БпЛА – об этом сообщили в КГВА.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что враг всю ночь массированно атаковал область ударными дронами.

«По состоянию на 9:30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар», – пишут в ОВА.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падения большинства обломков БпЛА фиксируются вне населенных пунктов, отметили в ОВА.

«Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших среди населения нет», - отметили там.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 31 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара – Киевщина.

«Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА «Shahed-131/136». Такое же количество «шахедов» враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников», - отметили там.

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