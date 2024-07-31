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Учтут ли помощь на оздоровление при назначении субсидии: ответ ПФУ

15:22, 31 июля 2024
Стало известно, учитывают ли при назначении жилищной субсидии в совокупный доход семьи единовременную материальную помощь на оздоровление.
Учтут ли помощь на оздоровление при назначении субсидии: ответ ПФУ
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, учитывают ли при назначении жилищной субсидии в совокупный доход семьи единовременную материальную помощь на оздоровление.

Семьям, доходы которых не позволят самостоятельно в полном объеме платить средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги, государство оказывает помощь в виде субсидий.

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В совокупный доход включаются: заработная плата; денежное довольствие военнослужащих; пенсия; стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа; социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т.п.

В то же время помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

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