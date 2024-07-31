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Чи врахують допомогу на оздоровлення при призначенні субсидії: відповідь ПФУ

15:22, 31 липня 2024
Стало відомо, чи враховують при призначенні житлової субсидії до сукупного доходу сім'ї одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення.
Чи врахують допомогу на оздоровлення при призначенні субсидії: відповідь ПФУ
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В Пенсійному фонді України розповіли, чи враховують при призначенні житлової субсидії до сукупного доходу сім'ї одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення.

Родинам, доходи яких не дозволять самотужки в повному обсязі сплачувати кошти за спожиті житлово-комунальні послуги, держава надає допомогу у вигляді субсидій.

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

До сукупного доходу включаються: заробітна плата; грошове забезпечення військовослужбовців; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані із-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Водночас допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не враховується (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

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