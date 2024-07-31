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В Уряді назвали кількість внутрішніх переселенців, яким виплатили допомогу за липень

10:54, 31 липня 2024
На липневі виплати ВПО було спрямовано понад 2,8 млрд гривень.
В Уряді назвали кількість внутрішніх переселенців, яким виплатили допомогу за липень
Джерело фото: Shutterstock
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На липневі виплати ВПО було спрямовано понад 2,8 мільярда гривень. Таким чином, за липень державну допомогу на проживання отримали більш ніж 1,2 мільйона внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень, повідомили у Мінреінтеграції.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена державна грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня, зазначили у Мінреінтеграції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що райадміністрація Львова відмовила усім членам сім’ї ВПО в реєстрації місця проживання, бо у чоловіка була відсутня відмітка відповідного ТЦК – що вирішив суд.

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