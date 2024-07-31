Одна з потерпілих через падіння дерева в парку Шевченка у Києві померла в лікарні – поліція

Ще одна з потерпілих жінок у важкому стані.

Як писала «Судово-юридична газета», у вівторок, 30 липня, у парку ім. Тараса Шевченка в Києві через сильний вітер упало дерево.

У поліції повідомили, що внаслідок падіння дерева загинула людина. Ще трьох травмованих громадян було доставлено до лікарні, одна з потерпілих жінок у важкому стані.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка знаходиться у важкому стані», - повідомили у поліції.

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

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