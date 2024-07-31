У міськраді Миколаєва закликали Зеленського посприяти у перейменуванні Ленінського райсуду

Президента закликали ініціювати консультації з Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів.

Джерело фото: president.gov.ua

Депутати Миколаївської міської ради звертаються до Президента з проханням посприяти у перейменуванні Ленінського районного суду в місті. Відповідне звернення до Володимира Зеленського депутати прийняли 30 липня під час засідання сесії.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міськради.

В тексті звернення депутати звертають увагу на те, що на території нашої держави продовжують функціонувати та вершити правосуддя суди, в назві яких зберігаються радянські та російські назви, які є символами тоталітарного режиму (Ленінський районний суд м. Миколаєва, Московський районний суд міста Харкова, Малиновський районний суд міста Одеси, Комунарський районний суд міста Запоріжжя, Червоногвардійський районний суд міста Макіївки Донецької області та багато інших).

«Ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вважаємо неприпустимим подальше збереження та використання в назвах судів назв з радянського та російського минулого, тим більше в назвах судових органів, які здійснюють правосуддя іменем України», - зазначається в документі.

Тож депутати Миколаївської міськради закликали Президента України ініціювати консультації з Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви, за результатами яких внести до Верховної Ради України відповідний проєкт закону.

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