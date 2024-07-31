В горсовете Николаева призвали Зеленского посодействовать в переименовании Ленинского райсуда

Президента призвали инициировать консультации с Высшим советом правосудия относительно переименования судов.

Источник фото: president.gov.ua

Депутаты Николаевского городского совета обращаются к Президенту с просьбой помочь в переименовании Ленинского районного суда в городе. Соответствующее обращение к Владимиру Зеленскому депутаты приняли 30 июля на заседании сессии.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

В тексте обращения депутаты обращают внимание на то, что на территории нашего государства продолжают функционировать и вершить правосудие суды, в названии которых хранятся советские и российские названия, являющиеся символами тоталитарного режима (Ленинский районный суд г. Николаева, Московский районный суд города Харькова, Малиновский районный суд города Одессы, Коммунарский районный суд города Запорожья, Красногвардейский районный суд города Макеевки Донецкой области и многие другие).

«Мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, считаем недопустимым дальнейшее сохранение и использование в названиях судов названий из советского и российского прошлого, тем более в названиях судебных органов, которые осуществляют правосудие именем Украины», - отмечается в документе.

Поэтому депутаты Николаевского горсовета призвали Президента Украины инициировать консультации с Высшим советом правосудия относительно переименования судов, носящих советские и российские названия, по результатам которых внести в Верховную Раду соответствующий проект закона.

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