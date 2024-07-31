Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков

Приказ о создании и ведении Перечня был разработан во исполнение поручения министра обороны Рустема Умерова.

Министерство обороны разработало приказ о создании и ведении Перечня недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Как отмечают в ведомстве, этот шаг направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для ВСУ. Ведение Перечня и его использование при заключении государственных контрактов возложено на Департамент политики закупок Минобороны.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что приказ был разработан во исполнение поручения министра обороны Рустема Умерова.

«Новый механизм позволит эффективно мониторить и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои договорные обязательства по обеспечению потребностей ВСУ», - отметил он.

По словам Каневского, Перечень является информационной базой, содержащей данные о недобросовестных иностранных контрагентах. Эта информация будет доступна для международных партнеров, на территории которых зарегистрированы и осуществляют свою деятельность эти контрагенты.

Иностранный контрагент признается недобросовестным, если в отношении него существует судебное или арбитражное решение, которое вступило в законную силу и не было исполнено добровольно. Исключение из Перечня возможно при выполнении контрагентом решения суда или арбитража.

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