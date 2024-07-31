Міноборони України створює базу недобросовісних іноземних постачальників

Наказ щодо створення та ведення Переліку був розроблений на виконання доручення міністра оборони Рустема Умєрова.

Міністерство оборони розробило наказ щодо створення та ведення Переліку недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Як зазначають у відомстві, цей крок спрямований на підвищення прозорості та відповідальності у процесі закупівель для ЗСУ. Ведення Переліку та його використання при укладанні державних контрактів покладено на Департамент політики закупівель Міноборони.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що наказ був розроблений на виконання доручення міністра оборони Рустема Умєрова.

«Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої договірні зобов’язання щодо забезпечення потреб ЗСУ», — зазначив він.

За словами Канєвського, Перелік є інформаційною базою, яка містить дані про недобросовісних іноземних контрагентів. Ця інформація буде доступна для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані та здійснюють свою діяльність ці контрагенти.

Іноземний контрагент визнається недобросовісним, якщо щодо нього існує судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили та не було виконане добровільно. Виключення з Переліку можливе у разі виконання контрагентом рішення суду чи арбітражу.

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