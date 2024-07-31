Гаррис опередила Трампа по рейтингу в ключевых штатах – опрос

Гаррис уничтожила лидерство Трампа в изменчивых штатах, ее поддержали 48% избирателей против 47% – за Трампа.

Источник фото: Jon Cherry/Reuters

Рейтинги вице-президента США Камалы Гаррис и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в семи ключевых штатах сравнялись. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Bloomberg News/Morning Consult, обнародованные 30 июля.

Так, 48% опрошенных в этих штатах (swing states) поддерживают Гаррис, 47% – Трампа.

В начале июля Трамп опережал президента Джо Байдена в общей сложности на 2 процентных пункта, причем экс-президент лидировал в пяти из этих семи штатов.

Сейчас Гаррис опережает Трампа на 11 пунктов в Мичигане и на 2 пункта в Неваде, Аризоне и Висконсине.

Тем временем Трамп набирает больше, чем Гаррис, в Пенсильвании (на 4 пункта) и в Северной Каролине (на 2 пункта). В Джорджии оба имеют по 47% поддержки.

Опрос проводился с 24 по 28 июля и охватил 4973 зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что американцы с украинскими корнями могут сыграть ключевую роль на выборах президента США в ноябре.

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