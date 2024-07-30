Американцы с украинскими корнями могут сыграть ключевую роль на выборах президента США – Тимоти Снайдер

Тимоти Снайдер считает, что главная борьба на выборах президента США будет за штаты Пенсильвания и Мичиган, где проживает много украинцев.

Историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что американцы с украинскими корнями могут сыграть ключевую роль на выборах президента США в ноябре. Об этом он написал в своем блоге.

Говоря о текущих колебаниях в поддержке кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа, которые сейчас достигают нескольких процентов, он отметил, что именно такая доля украинцев среди общего населения проживает в «спорных» штатах.

«Размышляя о том, какое значение имеют Соединенные Штаты для Украины, следует также подумать о том, какое значение будут иметь украинцы (американские украинцы) на этих выборах. Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты важнее других. Американские украинцы составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если Трамп выигрывает эти два штата, он выигрывает всеобщие выборы. Если Гаррис выиграет эти два штата, то она выигрывает всеобщие выборы», – заявил историк.

По его словам, в отдельных штатах даже существует преимущество в количестве местных украинцев над сторонниками какого-либо кандидата, что может также повлиять на общие цифры на выборах.

«В Мичигане количество американцев украинского происхождения больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году. В Пенсильвании количество американцев украинского происхождения больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году, а также больше, чем у победы Байдена в 2020 году», – добавил Снайдер.

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