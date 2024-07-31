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Ряд украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья

07:18, 31 июля 2024
Предлагается, чтобы украинцы, которые покупают жилье за ​​средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Ряд украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья
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Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення, а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств с компенсации.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, такие изменения предлагает законопроект № 11444.

Так, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме этого, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение – ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.

«Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией, непригодной для жизнедеятельности, и, соответственно, жилье, которое расположено там, приравнивается к уничтоженному объекту. Проведение обследования такого жилья для получения компенсации не потребуется», – подчеркнула Елена Шуляк.

Кроме этого, законопроект №11444 предлагает, чтобы компенсацию єВідновлення можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельного участка, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.

Помимо упрощения процедуры получения компенсации, законопроект №11444 более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, прилагается такое основание для отказа как подача заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии. Более того, устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации єВідновлення.

«Предлагаемый нами законопроект урегулирует внесение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информации о поврежденных/уничтоженных объектах недвижимого имущества для целей, не связанных с предоставлением компенсации. Внесение такой информации является актуальным для неначисления и неуплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», - отметила Елена Шуляк.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ДРРП), предлагают упростить возможность получить компенсацию. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно. В Верховную Раду внесли законопроект № 11440, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення.

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