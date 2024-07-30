В Верховную Раду внесли законопроект, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення

Законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость.

Гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ДРРП), предлагают упростить возможность получить компенсацию. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

Как сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, в Верховную Раду внесли законопроект № 11440, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення.

По словам Шуляк, для получения компенсации єВідновлення поврежденное или разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, там зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ДРРП самостоятельно.

«Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, в редких случаях БТИ либо расположено на временно оккупированных территориях (ТОТ), либо в зоне боевых действий, либо фактически разрушено, а архивы из него вывезти не успели. Поэтому и получить выписку было невозможно. А значит, подтвердить право собственности можно было только через суд. Но если парламент поддержит законопроект №11440, можно будет обойтись и без суда. А это значит, что получить компенсацию станет проще», – подчеркнула Шуляк.

Парламентарша отметила, что законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость. Необходимость в этом удалось понять в ходе масштабных публичных консультаций, проведенных в конце прошлого года.

Документ, пояснила она, предусматривает, что регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ДРРП на основании надлежаще оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам потерян или они были уничтожены.

В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ДРРП, тем самым получить доступ к єВідновленню.

«То есть, по сути, этот законопроект позволит гражданам, которые лишились жилья в населенных пунктах, где не работают БТИ, пойти к нотариусу или регистратору и внести сведения о недвижимости в ДРРП. А значит, не нужно будет обращаться в суд и через него получать подтверждение права собственности. Да, суды обычно в таких случаях выносят в основном положительные решения, но все равно судебный процесс длительный и непростой, а люди в это время лишены возможности где-то жить. Потому мы предложили отменить эту норму. Надеюсь, что соответствующий законопроект будет принят в сессионном зале уже в ближайшее время», – отметила народная депутатка.

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