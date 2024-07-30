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В Верховную Раду внесли законопроект, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення

10:09, 30 июля 2024
Законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость.
В Верховную Раду внесли законопроект, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення
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Гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ДРРП), предлагают упростить возможность получить компенсацию. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

Как сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, в Верховную Раду внесли законопроект № 11440, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення.

По словам Шуляк, для получения компенсации єВідновлення поврежденное или разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, там зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ДРРП самостоятельно.

«Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, в редких случаях БТИ либо расположено на временно оккупированных территориях (ТОТ), либо в зоне боевых действий, либо фактически разрушено, а архивы из него вывезти не успели. Поэтому и получить выписку было невозможно. А значит, подтвердить право собственности можно было только через суд. Но если парламент поддержит законопроект №11440, можно будет обойтись и без суда. А это значит, что получить компенсацию станет проще», – подчеркнула Шуляк.

Парламентарша отметила, что законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость. Необходимость в этом удалось понять в ходе масштабных публичных консультаций, проведенных в конце прошлого года.

Документ, пояснила она, предусматривает, что регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ДРРП на основании надлежаще оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам потерян или они были уничтожены.

В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ДРРП, тем самым получить доступ к єВідновленню.

«То есть, по сути, этот законопроект позволит гражданам, которые лишились жилья в населенных пунктах, где не работают БТИ, пойти к нотариусу или регистратору и внести сведения о недвижимости в ДРРП. А значит, не нужно будет обращаться в суд и через него получать подтверждение права собственности. Да, суды обычно в таких случаях выносят в основном положительные решения, но все равно судебный процесс длительный и непростой, а люди в это время лишены возможности где-то жить. Потому мы предложили отменить эту норму. Надеюсь, что соответствующий законопроект будет принят в сессионном зале уже в ближайшее время», – отметила народная депутатка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство 2 июля внесло изменения в Порядок подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (т.е. Портала Дія).

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