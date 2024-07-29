Руслан Стефанчук объявил об идее института отзыва народного депутата

Также, по словам Председателя Верховной Рады, сейчас ведутся активные дискуссии об императивном мандате.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что нужно задуматься о создании в Украине института отзыва народного депутата. Такую идею он высказал в интервью изданию «Українські новини».

«И я думаю, что в контексте народовластия мы должны думать и об институте отзыва народного депутата. О том, как народ, избравший депутата, имеет возможность отозвать его обратно. Это абсолютно нормальная практика, которая существует во многих странах мира», – сказал он.

Также, по его словам, сейчас ведутся активные дискуссии об императивном мандате, вопрос которого актуализируется, когда будет избираться следующий парламент по правилам голосования по спискам, считает Стефанчук.

«Если депутат приходит вместе с партией, а затем начинает вести какую-то свою политику по понятным или непонятным вопросам, то, безусловно, партия, которая привела этого депутата, имеет право влиять на него», – пояснил Председатель Верховной Рады.

В то же время, по его мнению, императивный мандат имеет как плюсы, так и минусы.

«Это вопрос дискуссии, потому что, с одной стороны, не хочется превратить это в акционерное общество, где просто может сидеть человек с 40% голосов и "подавлять" депутатскую инициативу. С другой стороны, партийное структурирование общества также является очень важным для будущих процессов. Поэтому, безусловно, есть о чем думать и перспектива тоже есть», – отметил Стефанчук.

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