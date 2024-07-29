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Руслан Стефанчук оголосив про ідею інституту відкликання народного депутата

19:41, 29 липня 2024
Також, за словами Голови Верховної Ради, нині ведуться активні дискусії про імперативний мандат.
Руслан Стефанчук оголосив про ідею інституту відкликання народного депутата
Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що потрібно задуматися про створення в Україні інституту відкликання народного депутата. Таку ідею він висловив в інтерв’ю виданню «Українські новини».

«І я думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу», – зазначив він.

Також, за його словами, нині ведуться активні дискусії про імперативний мандат, питання якого актуалізується, коли буде обиратися наступний парламент за правилами голосування за списками, вважає Стефанчук.

«Якщо депутат приходить разом з партією, а потім починає вести якусь свою політику за зрозумілих чи незрозумілих питань, то безперечно партія, яка привела цього депутата, має право впливати на нього», – пояснив Голова Верховної Ради.

Водночас, на його думку, імперативний мандат має як плюси, так і мінуси.

«Це питання дискусії, тому що, з одного боку, не хочеться перетворити це в акціонерне товариство, де просто може сидіти людина з 40% голосів і "подавляти" депутатську ініціативу. З другого боку, партійне структурування суспільства також є дуже важливим для майбутніх процесів. Тому, безперечно, є над чим думати і перспектива також є», – зауважив Стефанчук.

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