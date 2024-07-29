ВАКС суд уже во второй раз вынес обвинительный приговор судье Ленинского райсуда Полтавы по делу о взятке

В 2022 году ВАКС уже признал судью виновным в совершении этого преступления и приговорил к 7 годам лишения свободы, но Апелляционная палата направила дело на новое судебное разбирательство.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 29 июля, объявила обвинительное приговор судьи Ленинского районного суда г. Полтавы.

Как пишут в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судью разоблачили в просьбе и получении от представителя по доверенности по двум разным гражданским делам неправомерной выгоды в виде денежных средств в сумме 3 тысячи гривен и 5 тысяч гривен за вынесение судебных решений в пользу истцов.

«По приговору суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах судебной власти и конфискацией имущества», – пишут в САП.

В то же время в спецпрокуратуре отмечают, что 17 августа 2022 года ВАКС признал судью виновным в совершении этого преступления и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Апелляционная палата ВАКС, удовлетворив апелляционную жалобу стороны защиты, направила дело на новое судебное разбирательство.

По результатам разбирательства суд повторно вынес лицу обвинительный приговор.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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