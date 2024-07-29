ВАКС суд вже вдруге виніс обвинувальний вирок судді Ленінського райсуду Полтави у справі про хабар

У 2022 році ВАКС уже визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі, але Апеляційна палата направила справу на новий судовий розгляд.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у понеділок, 29 липня, оголосила обвинувальний вирок судді Ленінського районного суду м. Полтави.

Як пишуть у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суддю викрили на проханні та одержанні від представника за довіреністю у двох різних цивільних справах неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3 тисячі гривень та 5 тисяч гривень за винесення судових рішень на користь позивачів.

«За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади та конфіскацією майна», - пишуть у САП.

Водночас у спецпрокуратурі зазначають, що 17 серпня 2022 року ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі.

Апеляційна палата ВАКС, задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту, направила справу на новий судовий розгляд.

За результатами розгляду суд повторно виніс особі обвинувальний вирок.

Вирок може буди оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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