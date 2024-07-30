Підприємців можуть розділити на нові категорії

Підприємців можуть розділити на самозайнятих, платформнозайнятих осіб та сімейні бізнеси.

Джерело фото: rada.gov.ua

Народні депутати обговорюють поділ підприємців на самозайнятих, платформнозайнятих осіб та сімейні бізнеси. Про це повідомив член Комітету з питань економічного розвитку Ігор Марчук, цитує його пресслужба Верховної Ради.

За його словами, відбулася зустріч парламентарів з бізнесом, яка була присвячена низці важливих питань, серед яких визначення критеріїв трудових відносин, самозайнятість, домоекономіка (домогосподарство), працевлаштування іноземців та економічне бронювання.

Зокрема, обговорювалася ідея сегментного (на основі категорій та субкатегорій економічних суб’єктів) замість існуючого секторального підходу (узагальнених політик і законодавства щодо МСБ) до оновлення та/або створення нормативно правового регулювання наступних категорій економічних суб’єктів:

Самозайняті:

ІТД – індивідуальна трудова діяльність.

НПД - незалежна професійна діяльність;.

Платформнозайняті (взаємодіють з цифровими платформами).

Сімейне підприємництво.

Мікро підприємництво (мікробізнес).

Мале підприємництво (малий бізнес).

«Усі вищезазначені категорії економічних суб’єктів належать до загальновизнаного сектору МСБ (мікро, малого та середнього бізнесу). Безпосередньо мікро, малі та середні підприємства відповідають загальноприйнятим критеріям для визначення категорій підприємств відповідно до Рекомендацій Європейської Комісії 2003/361/ЄС від 6 травня 2003 року.

А інші, такі як самозайняті особи, платформнозайняті особи та сімейні підприємства потребують релевантного уточнення та/або визначення по суті й за формою, а також напрацювання окремого регулювання.

Кінцевою метою вдосконалення нормативно правового регулювання та розширення сектору МСБ на декілька важливих категорій та субкатегорій таких як самозайняті, платформнозайняті особи та сімейні бізнеси є надання економічно проактивним особам, які свідомо приймають підприємницький ризик широкого спектра можливостей реалізувати свій економічний та підприємницький потенціал з максимальним соціально-економічним ефектом, можливості створити умови для всеосяжної детінізації позалегальної економіки й забезпечити еволюцію розвитку підприємців від базових форм економічної організації (самозайнятих) до категорій середнього та великого бізнесів» - вказав Ігор Марчук.

Робоча група щодо модернізації законодавства в секторі мікро та малого бізнесу продовжить роботу над даною ідеєю.

Автор: Наталя Мамченко

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