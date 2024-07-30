Предпринимателей могут разделить на новые категории

Предпринимателей могут разделить на самозанятых, платформозанятых и семейные бизнесы.

Источник фото: rada.gov.ua

Народные депутаты обсуждают разделение предпринимателей на самозанятых, платформозанятых лиц и семейные бизнесы. Об этом сообщил член Комитета по вопросам экономического развития Игорь Марчук, цитирует его пресс-служба Верховной Рады.

По его словам, состоялась встреча парламентариев с бизнесом, посвященная ряду важных вопросов, среди которых определение критериев трудовых отношений, самозанятость, домоэкономика (домохозяйство), трудоустройство иностранцев и экономическое бронирование.

В частности, обсуждалась идея сегментного (на основе категорий и субкатегорий экономических субъектов) вместо существующего секторального подхода (обобщенных политик и законодательства по МПБ) к обновлению и/или созданию нормативно-правового регулирования следующих категорий экономических субъектов:

Самозанятые:

ИТД – индивидуальная трудовая деятельность.

НПД – независимая профессиональная деятельность;

Платформозанятые (взаимодействуют с цифровыми платформами).

Семейное предпринимательство.

Микропредпринимательство (микробизнес).

Малый бизнес (малый бизнес).

«Все вышеперечисленные категории экономических субъектов относятся к общепризнанному сектору МПБ (микро, малому и среднему бизнесу). Непосредственно микро, малые и средние предприятия отвечают общепринятым критериям определения категорий предприятий в соответствии с Рекомендациями Европейской Комиссии 2003/361/ЕС от 6 мая 2003 года.

А другие, такие как самозанятые лица, платформозанятые лица и семейные предприятия требуют релевантного уточнения и/или определения по существу и по форме, а также наработки отдельного регулирования.

Конечной целью совершенствования нормативно-правового регулирования и расширения сектора МПБ на несколько важных категорий и субкатегорий, таких как самозанятые, платформозанятые лица и семейные бизнесы, является предоставление экономически проактивным лицам, которые сознательно принимают предпринимательский риск широкого спектра возможностей реализовать свой экономический и предпринимательский потенциал с максимальным социально-экономическим эффектом, возможности создать условия для всеобъемлющей детенизации внелегальной экономики и обеспечить эволюцию развития предпринимателей от базовых форм экономической организации (самозанятых) до категорий среднего и крупного бизнеса», - указал Игорь Марчук.

Рабочая группа по модернизации законодательства в секторе микро и малого бизнеса продолжит работу над данной идеей.

Автор: Наталя Мамченко

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