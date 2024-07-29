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Список следственных судей ВАКС с 1 декабря и по 2026 год: решение собрания судей Антикоррупционного суда

18:48, 29 июля 2024
Число следственных судей ВАКС в конце года составит 10, некоторые судьи добровольно переизбрались следственными судьями.
Список следственных судей ВАКС с 1 декабря и по 2026 год: решение собрания судей Антикоррупционного суда
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Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 15 июля 2024 года определило количество и персональный состав следственных судей.

Так, с 1 декабря 2024 года в ВАКС обязанности следственных судей будут выполнять 10 судей.

Добровольно согласились повторно переизбраться на должности следственных судей на срок с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года 5 судей:

Бицюк Андрей Владимирович

Воронько Владимир Дмитриевич

Маслов Виктор Васильевич

Строгий Игорь Леонидович

Федорак Леся Николаевна

Еще 5 судей ВАКС были избраны следственными судьями сроком с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2026 года:

Белоус Инна Александровна

Дубас Виталий Михайлович

Кравчук Алексей Олегович

Крук Евгений Васильевич

Танасевич Елена Витальевна

Согласно решению собрания судей ВАКС, избрание следственными судьями не является основанием для прекращения рассмотрения этими судьями уголовных производств, автоматизированное распределение которых было произведено до начала осуществления полномочий следственного судьи.

Отметим, что впервые за время работы в ВАКС, обязанности следственного судьи будет выполнять председатель ВАКС в 2019-2022 годах Елена Танасевич.

Также отметим, что в самом начале деятельности ВАКС в 2019 году полномочия следственных судей выполняли 6 судей.

Максимальная численность следственных судей в ВАКС была в 2021-2023 годах – 12. Всего в штате ВАКС 27 судей, хотя один судья находится в командировке в ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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