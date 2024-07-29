По запросу Киева: у российского бизнесмена в Италии арестовали активы на 41 млн евро

Среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.

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У российского бизнесмена по запросу о международной правовой помощи, предоставленному Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве, Финансовая гвардия Флоренции изъяла активы на сумму 41 миллион евро. Об этом сообщило агентство «Ansa».

По информации СМИ, бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.

Полученные данные позволили установить, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через базирующуюся во Флоренции трастовую компанию владеет всем капиталом компании, владеющей большим и роскошным комплексом недвижимости в столице Тосканы.

В частности, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.

Дополнительных подробностей по поводу личности бизнесмена в итальянских СМИ пока не приводят.

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