Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 15 липня 2024 року визначили кількість та персональний склад слідчих суддів.
Так, з 1 грудня 2024 року у ВАКС обов’язки слідчих суддів будуть виконувати 10 суддів.
Добровільно погодилися повторно переобратися на посади слідчих суддів на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2025 року 5 суддів:
Біцюк Андрій Володимирович
Воронько Володимир Дмитрович
Маслов Віктор Васильович
Строгий Ігор Леонідович
Федорак Леся Миколаївна
Ще 5 суддів ВАКС були обрані слідчими суддями на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2026 року:
Білоус Інна Олександрівна
Дубас Віталій Михайлович
Кравчук Олексій Олегович
Крук Євген Васильович
Танасевич Олена Віталіївна
Згідно з рішенням зборів суддів ВАКС, обрання слідчими суддями не є підставою для припинення здійснення розгляду цими суддями кримінальних проваджень, автоматизований розподіл яких був проведений до початку здійснення повноважень слідчого судді.
Зазначимо, що вперше за час роботи у ВАКС, обов’язки слідчого суддів буде виконувати голова ВАКС у 2019 – 2022 роках Олена Танасевич.
Також відзначимо, що на самому початку діяльності ВАКС у 2019 році, повноваження слідчих суддів виконували 6 суддів.
Максимальна чисельність слідчих суддів у ВАКС була у 2021-2023 роках – 12. Всього у штаті ВАКС 27 суддів, хоча один суддя наразі перебуває у відрядженні до ВККС.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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