Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 15 липня 2024 року визначили кількість та персональний склад слідчих суддів.

Так, з 1 грудня 2024 року у ВАКС обов’язки слідчих суддів будуть виконувати 10 суддів.

Добровільно погодилися повторно переобратися на посади слідчих суддів на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2025 року 5 суддів:

Біцюк Андрій Володимирович

Воронько Володимир Дмитрович

Маслов Віктор Васильович

Строгий Ігор Леонідович

Федорак Леся Миколаївна

Ще 5 суддів ВАКС були обрані слідчими суддями на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2026 року:

Білоус Інна Олександрівна

Дубас Віталій Михайлович

Кравчук Олексій Олегович

Крук Євген Васильович

Танасевич Олена Віталіївна

Згідно з рішенням зборів суддів ВАКС, обрання слідчими суддями не є підставою для припинення здійснення розгляду цими суддями кримінальних проваджень, автоматизований розподіл яких був проведений до початку здійснення повноважень слідчого судді.

Зазначимо, що вперше за час роботи у ВАКС, обов’язки слідчого суддів буде виконувати голова ВАКС у 2019 – 2022 роках Олена Танасевич.

Також відзначимо, що на самому початку діяльності ВАКС у 2019 році, повноваження слідчих суддів виконували 6 суддів.

Максимальна чисельність слідчих суддів у ВАКС була у 2021-2023 роках – 12. Всього у штаті ВАКС 27 суддів, хоча один суддя наразі перебуває у відрядженні до ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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