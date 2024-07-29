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Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

18:48, 29 липня 2024
Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.
Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду
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Збори суддів Вищого антикорупційного суду 15 липня 2024 року визначили кількість та персональний склад слідчих суддів.

Так, з 1 грудня 2024 року у ВАКС обов’язки слідчих суддів будуть виконувати 10 суддів.

Добровільно погодилися повторно переобратися на посади слідчих суддів на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2025 року 5 суддів:

Біцюк Андрій Володимирович

Воронько Володимир Дмитрович

Маслов Віктор Васильович

Строгий Ігор Леонідович

Федорак Леся Миколаївна

Ще 5 суддів ВАКС були обрані слідчими суддями на строк з 1 грудня 2024 року по 30 листопада 2026 року:

Білоус Інна Олександрівна

Дубас Віталій Михайлович

Кравчук Олексій Олегович

Крук Євген Васильович

Танасевич Олена Віталіївна

Згідно з рішенням зборів суддів ВАКС, обрання слідчими суддями не є підставою для припинення здійснення розгляду цими суддями кримінальних проваджень, автоматизований розподіл яких був проведений до початку здійснення повноважень слідчого судді.

Зазначимо, що вперше за час роботи у ВАКС, обов’язки слідчого суддів буде виконувати голова ВАКС у 2019 – 2022 роках Олена Танасевич.

Також відзначимо, що на самому початку діяльності ВАКС у 2019 році, повноваження слідчих суддів виконували 6 суддів.

Максимальна чисельність слідчих суддів у ВАКС була у 2021-2023 роках – 12. Всього у штаті ВАКС 27 суддів, хоча один суддя наразі перебуває у відрядженні до ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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