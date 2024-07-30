У Верховну Раду внесли законопроєкт, який спрощує процес отримання компенсації єВідновлення

Законопроєкт покликаний спростити процес підтвердження права власності на нерухомість.

Громадянам, які з тих чи інших причин не внесли своє пошкоджене або зруйноване житло у Державний Реєстр речових прав (ДРРП), пропонують спростити можливість отримати компенсацію єВідновлення. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло, але тепер отримувати витяг з БТІ буде необовʼязково.

Як повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, у Верховну Раду внесли законопроєкт № 11440, який спрощує процес отримання компенсації єВідновлення.

За словами Шуляк, для отримання компенсації єВідновлення пошкоджене або зруйноване житло має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Житло, право власності на яке оформлене після 2013 року, там зареєстровано автоматично. Але житло, придбане раніше, громадянам потрібно було вносити у ДРРП самостійно.

«Багато українців про це просто не знали. Тому, щоб отримати компенсацію, їм потрібно було отримати витяг про право власності у БТІ. Але у деяких, на жаль, непоодиноких випадках БТІ або розташоване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або у зоні бойових дій, або фактично зруйноване, а архіви з нього вивезти не встигли. Тому і отримати витяг було неможливо. А значить підтвердити право власності можна було лише через суд. Але якщо парламент підтримає законопроєкт №11440, можна буде обійтися і без суду. А це означає, що отримати компенсацію стане простіше», – акцентувала Шуляк.

Парламентарка зазначила, що законопроєкт покликаний спростити процес підтвердження права власності на нерухомість. Необхідність у цьому вдалося зрозуміти під час масштабних публічних консультацій, проведених наприкінці минулого року.

Документ, пояснила вона, передбачає, що реєстратори та нотаріуси зможуть вносити дані до ДРРП на підставі належно оформлених паперових правовстановлювальних документів без потреби верифікації інформації від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено або вони були знищені.

У законопроєкті пропонується створити перелік таких БТІ, аби власники нерухомості, які свого часу реєстрували своє право власності у цих установах, могли звернутися до державного реєстратора або нотаріуса і внести відомості до ДРРП, тим самим отримати доступ до єВідновлення.

«Тобто, по суті, цей законопроєкт дозволить громадянам, які втратили житло в населених пунктах, де не працюють БТІ, піти до нотаріуса чи реєстратора і внести відомості про нерухомість у ДРРП. А значить, не потрібно буде звертатися до суду і через нього отримувати підтвердження права власності. Так, суди зазвичай у таких випадках виносять здебільшого позитивні рішення, але все одно судовий процес тривалий і непростий, а люди у цей час позбавлені можливості десь жити. Тому ми запропонували скасувати цю норму. Маю надію, що відповідний законопроєкт буде ухвалено у сесійній залі вже найближчим часом», – зазначила народна депутатка.

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