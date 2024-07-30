Министерство финансов повысило ставку 2-летних ОВГЗ

Ставку 2-летних ОВГЗ повысили на 0,1 п.п. – до 15,5%.

Во вторник, 30 июля, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) повысило ставку отсечения 2-летних бумаг с 15,4% до 15,5%, что позволило ему на порядок увеличить объемы их продаж, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, если неделю назад спрос на 2-летние облигации составлял лишь 0,06 млрд грн, то сейчас – 2,22 млрд грн при предложении 4 млрд грн, и он был полностью удовлетворен.

Что касается 3,5-летних облигаций, то спрос на них остался на прежнем низком уровне – всего 0,03 млрд грн при предложении 5 млрд грн, как и ставка отсечения – 16,8% годовых.

В целом на всех гривневых аукционах после решения НБУ по ставке Минфин привлек в этот вторник 5,58 млрд грн против 1,45 млрд грн неделей ранее.

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