Дополнительный отпуск на детей: кто имеет право

00:00, 31 июля 2024
Дополнительный отпуск предоставляется в любое время календарного года независимо от отработанного времени и времени рождения ребенка.
Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто из работников, имеющих детей, может получить дополнительный отпуск.
Право на такой отпуск имеют:
- один из родителей, имеющих двух или более детей младше 15 лет
- или ребенка с инвалидностью
- или те, кто усыновили ребенка
- мама (отец) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группыодинокая мать
- отец ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающий их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении)
- лицо, которое взяло под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы
- один из приемных родителей
Дополнительный отпуск предоставляется в любое время календарного года независимо от отработанного времени и времени рождения ребенка.
Если работник не воспользовался правом на дополнительный отпуск в текущем году, он имеет право взять его в следующем. Сроки давности по такому виду отпусков не предусмотрены.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.