Дополнительный отпуск на детей: кто имеет право

Дополнительный отпуск предоставляется в любое время календарного года независимо от отработанного времени и времени рождения ребенка.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто из работников, имеющих детей, может получить дополнительный отпуск.

Право на такой отпуск имеют:

один из родителей, имеющих двух или более детей младше 15 лет

или ребенка с инвалидностью

или те, кто усыновили ребенка

мама (отец) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группыодинокая мать

отец ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающий их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении)

лицо, которое взяло под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы

один из приемных родителей

Дополнительный отпуск предоставляется в любое время календарного года независимо от отработанного времени и времени рождения ребенка.

Если работник не воспользовался правом на дополнительный отпуск в текущем году, он имеет право взять его в следующем. Сроки давности по такому виду отпусков не предусмотрены.

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