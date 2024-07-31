Додаткова відпустка на дітей: хто має право

00:00, 31 липня 2024
Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини.
Державна служба з питань праці пояснює, хто з працівників, які мають дітей, може отримати додаткову відпустку.
Право на таку відпустку мають:
- один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років
- або дитину з інвалідністю
- або які усиновили дитину
- мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
- одинока мати
- батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)
- особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
- один із прийомних батьків
Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини.
Якщо працівник не скористався правом на додаткову відпустку в поточному році, він має право взяти її в наступному. Строків давності за таким видом відпусток не передбачено.
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