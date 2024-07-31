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Додаткова відпустка на дітей: хто має право

00:00, 31 липня 2024
Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини.
Додаткова відпустка на дітей: хто має право
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Державна служба з питань праці пояснює, хто з працівників, які мають дітей, може отримати додаткову відпустку.

Право на таку відпустку мають:

  • один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років
  • або дитину з інвалідністю
  • або які усиновили дитину
  • мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
  • одинока мати
  • батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)
  • особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
  • один із прийомних батьків

Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини.

Якщо працівник не скористався правом на додаткову відпустку в поточному році, він має право взяти її в наступному. Строків давності за таким видом відпусток не передбачено.

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