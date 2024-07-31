Сергей Марченко ответил, есть ли среди держателей долга Украины бывшие украинские топ-чиновники

Что касается возможного наличия среди держателей суверенного долга отечественных экс-топ-чиновников – я не исключаю такую ​​возможность, - министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщало аравительство 22 июля, Украине удалось договориться о реструктуризации более 20 млрд долларов долгов по еврооблигациям с частными кредиторами.

Впрочем, по словам министра финансов Сергея Марченко, сама реструктуризация еще не финализирована.

«У нас есть принципиальная договоренность с клубом кредиторов. Необходимо получить официальное согласие двух третей кредиторов. И только потом, после юридического оформления сделки, можно утверждать, что реструктуризация завершена. Сейчас работают юристы, процесс еще не завершился. Есть принципиальное согласие с ключевыми держателями наших еврооблигаций.

Представьте себе ситуацию, что мы не достигаем согласия. В таком случае необходимость выплаты по одному из пакетов еврооблигаций возникает уже в августе. Совершив выплаты по этим еврооблигациям, мы полностью сломаем логику наших предыдущих шагов и всех будущих действий. Достигнутое согласие с кредиторами позволяет снять эти вопросы.

Если бы мы не достигли согласия, то в этом году должны выплатить 1,6 млрд долларов. Возможно ли это сделать? Думаю, невозможно. Во-первых, у нас нет возможности самостоятельно позаимствовать и отдать долг. А наши ключевые партнеры – страны G7, которые поддерживают нас, в том числе давая средства в бюджет, не восприняли бы эту историю, если бы мы за счет их средств удовлетворили потребности коммерческих кредиторов» - отметил он в интервью РБК-Украина.

«Следует понимать, что для держателей украинского госдолга это обычный бизнес. Украина для них – только одна из многих стран. У них есть масса способов наиболее эффективно распоряжаться своими инвестициями. Поэтому я благодарен комитету кредиторов, которые пошли нам навстречу и во время войны не вышли из облигаций Украины. Хотя такая возможность у них есть всегда. Для большинства из них важна не только жажда получить прибыль, но и приличная репутация на рынке», - отметил министр.

На вопрос, есть ли среди держателей частного долга Украины бывшие украинские топ-чиновники, Сергей Марченко указал, что это закрытая информация.

«Мы не владеем ею. Мы работаем с инвестиционными фондами, являющимися ключевыми держателями украинских суверенных облигаций. Объем выпуска еврооблигаций составляет более 23 миллиардов долларов США, говорить о какой-либо существенной доле собственности любого физического лица не приходится.

Что касается возможного наличия среди держателей суверенного долга отечественных экс-топ-чиновников – вспомним, например, как один из бывших премьер-министров заявлял о наличии у него в собственности определенного количества украинских еврооблигаций. Поэтому я не исключаю такой возможности», - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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