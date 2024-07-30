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Организатора псевдореферендума в Херсонской области отправили в СИЗО

23:47, 30 июля 2024
Женщина совершала подворный обход жителей села Бериславского района с целью привлечения их к голосованию.
Организатора псевдореферендума в Херсонской области отправили в СИЗО
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Центральный районный суд Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении 68-летней жительницы Хмельницкой области, подозреваемой в организации незаконного "референдума" в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как стало известно, в период оккупации Херсонской области женщина согласилась на предложение организации и проведения незаконного референдума по присоединению Херсонской области к стране-агрессору и вошла в состав участковой избирательной комиссии в одном из сел Бериславского района.

В дальнейшем она осуществляла с переносной урной, списками избирателей и бюллетенями для голосования подворный обход жителей села с целью привлечения их к голосованию.

В судебном заседании подозреваемая отмечала, что принимала участие в незаконном референдуме, в связи с опаской за свою жизнь и угрозами от оккупантов. Сообщила, что сначала работала с документами ДВК, а затем с двумя вооруженными военнослужащими Россия ходила среди местного населения, чтобы они могли проголосовать. По ее словам, она не знала, что ее действия являются уголовно наказуемыми.

Защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на недоказанность рисков.

С учетом тяжести наказания, угрожающего подозреваемой в случае доказательства вины, ее лица, в частности того факта, что в период вооруженной агрессии против Украины, последняя сознательно приняла участие в незаконном референдуме, совершала действия, направленные на формирование положительного отношения к представителям России среди местного населения. , оформляет паспорт, с целью дальнейшего выезда за границу, суд пришел к выводу о наличии рисков, указанных в ходатайстве.

Суд постановил применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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