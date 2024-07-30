Організаторку псевдореферендуму у Херсонській області відправили у СІЗО

Жінка здійснювала подвірний обхід мешканців села Бериславського району з метою залучення їх до голосування.

Центральний районний суд Миколаєва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу щодо 68-річної мешканки Хмельницької області, підозрюваної в організації незаконного "референдуму" в Херсонській області. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як стало відомо, в період окупації Херсонської області, жінка погодилась на пропозицію організації та проведення незаконного референдуму щодо приєднання Херсонської області до країни-агресора та увійшла до складу дільничної виборчої комісії в одному з сіл Бериславського району.

В подальшому, вона здійснювала з переносною урною, списками виборців та бюлетенями для голосування подвірний обхід мешканців села, з метою залучення їх до голосування.

У судовому засіданні підозрювана зазначала, що приймала участь в незаконному референдумі, у зв’язку із побоюванням за своє життя та погрозами від окупантів. Повідомила, що спочатку працювала із документами ДВК, а потім з двома озброєними військовослужбовцями рф ходила серед місцевого населення, щоб вони могли проголосувати. За її словами, вона не знала, що її дії є кримінально караними.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків.

З урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваній у разі доведення вини, її особи, зокрема того факту, що в період збройної агресії проти України, остання свідомо взяла участь в незаконному референдумі, вчиняла дії, направлені на формування позитивного ставлення до представників рф серед місцевого населення, оформлює паспорт, з метою подальшого виїзду за кордон, суд дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених в клопотанні.

Суд ухвалив застосувати стосовно підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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