Україна запросила з візитом Ван Ї, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії

Також у інтересах України провести глибші двосторонні переговори.

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Україна запросила міністра закордонних справ Китаю Вана Ї здійснити візит, щоб він на власні очі побачив наслідки агресії росії. Також у інтересах України провести глибші двосторонні переговори.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише «Укрінформ».

«Так, ми запросили, і це було не просто протокольне запрошення, яке зазвичай роблять під час будь-якого візиту, а «справжнє запрошення». Ми готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни та щоб провести глибші двосторонні розмови з ним щодо низки регіональних і двосторонніх питань», – сказав Тихий.

Речник зазначив, що китайська сторона була зацікавлена в пропозиції.

Як писала «Судово-юридична газета», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про деякі деталі зустрічі з китайським колегою Ван І 24 липня.

Зокрема, він зазначив, що від китайського колеги пролунала заява про те, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

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