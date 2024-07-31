Практика судов
  1. В Украине

Украина пригласила с визитом Ван И, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии

07:00, 31 июля 2024
Также в интересах Украины провести более глубокие двусторонние переговоры.
Украина пригласила с визитом Ван И, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии
Источник фото: Getty images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина пригласила министра иностранных дел Китая Вана И совершить визит, чтобы он своими глазами увидел последствия агрессии россии. Также в интересах Украины провести более глубокие двусторонние переговоры.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет «Укринформ».

«Да, мы пригласили, и это было не просто протокольное приглашение, которое обычно совершают во время любого визита, а «настоящее приглашение». Мы готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и чтобы провести более глубокие двусторонние разговоры с ним по ряду региональных и двусторонних вопросов», – сказал Тихий.

Спикер отметил, что китайская сторона была заинтересована в предложении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о некоторых деталях встречи с китайским коллегой Ван И 24 июля.

Он отметил, что от китайского коллеги прозвучало заявление о том, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина еще не получила от США $7,8 млрд экономической помощи по одобренному Конгрессом США весной закону о военной помощи – Минфин

Часть экономической помощи $7,8 млрд в рамках пакета военной помощи от США на общую сумму $60 млрд пока не поступила в Украину, но ее ожидают.

Создание электронного правосудия в Украине передали на аутсорс международным партнерам

В частности, международные партнеры наймут отдельных лиц для разработки нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов, графиков сканирований и проверок и новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства.

Украина ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5,6 млрд грн – Минфин

1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов пойдут либо на закупку оружия, либо на компенсацию самим же партнерам их расходов на закупку оружия

Военный билет с QR-кодом теперь доступен на портале Дія

На портале Дія теперь можно получить военный билет с QR-кодом.

Сергей Марченко: повышая налоги, мы показываем нашим партнерам, что готовы к непростым решениям

По словам министра финансов Сергея Марченко, многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование – повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже вносим.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області