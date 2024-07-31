Украина пригласила с визитом Ван И, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии

Также в интересах Украины провести более глубокие двусторонние переговоры.

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Украина пригласила министра иностранных дел Китая Вана И совершить визит, чтобы он своими глазами увидел последствия агрессии россии. Также в интересах Украины провести более глубокие двусторонние переговоры.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет «Укринформ».

«Да, мы пригласили, и это было не просто протокольное приглашение, которое обычно совершают во время любого визита, а «настоящее приглашение». Мы готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и чтобы провести более глубокие двусторонние разговоры с ним по ряду региональных и двусторонних вопросов», – сказал Тихий.

Спикер отметил, что китайская сторона была заинтересована в предложении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о некоторых деталях встречи с китайским коллегой Ван И 24 июля.

Он отметил, что от китайского коллеги прозвучало заявление о том, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая.

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