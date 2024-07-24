Зеленский: Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Владимир Зеленский также заявил о подтверждении от Китая, что он не будет поставлять оружие россии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит в Китай министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил, что «есть четкий сигнал от китайской стороны о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины». Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который этими днями с визитом в Китае и уже провел переговоры со своим коллегой, доложил мне о результатах своей встречи. Визит украинского высокопоставленного чиновника на таком уровне впервые за множество лет, и это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказал Президент.

Также Зеленский добавил, что по итогам доклада Кулебы «было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, что Китай не дает оружие россии».

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