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Зеленський: Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

21:23, 24 липня 2024
Володимир Зеленський також заявив про підтвердження від Китаю, що він не постачатиме зброю рф.
Зеленський: Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України
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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заявив, що «є чіткий сигнал від китайської сторони про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України». Про це Глва держави сказав у вечірньому зверненні.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї та вже провів переговори зі своїм колегою, доповів мені про результати своєї зустрічі. Візит українського високопосадовця на такому рівні вперше за безліч років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України», — сказав Президент.

Також Зеленський додав, що за підсумками доповіді Кулеби «було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не надає зброю росії».

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