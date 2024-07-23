Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Китай

Это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 июля прибыл в Китай.

В КНР он намерен провести переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

«Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван I по поводу путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями», – отметил Кулеба в соцсетях.

По его словам, также планируется обсудить двусторонние отношения между странами.

Глава украинского МИД считает, что Китаю следует пересмотреть отношения с Украиной сквозь призму стратегических отношений с Европой, поскольку недавно Украина начала переговоры по вступлению в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины. Это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.