Оклады от 22 до 38 тыс грн: Государственная судебная администрация сообщила о наличии вакантных должностей

У Государственной судебной администрации есть две вакантные должности.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что приглашает кандидатов на вакантные должности государственных служащих в департамент информационных технологий.

ГСА ищет:

заместителя директора департамента информационных технологий – начальника отдела центра управления Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (на правах отдела);

главного специалиста центра управления Единой судебной информационно телекоммуникационной системы (на правах отдела) департамента информационных технологий.

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