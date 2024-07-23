Оклады от 22 до 38 тыс грн: Государственная судебная администрация сообщила о наличии вакантных должностей

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что приглашает кандидатов на вакантные должности государственных служащих в департамент информационных технологий.
ГСА ищет:
заместителя директора департамента информационных технологий – начальника отдела центра управления Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (на правах отдела);
главного специалиста центра управления Единой судебной информационно телекоммуникационной системы (на правах отдела) департамента информационных технологий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.