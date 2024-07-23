Оклади від 22 до 38 тис грн: Державна судова адміністрація повідомила про наявність вакантних посад

У Державній судовій адміністрації є дві вакантні посади.

Державна судова адміністрація України повідомила, що запрошує кандидатів на вакантні посади державних службовців у департамент інформаційних технологій.

ДСА шукає:

заступника директора департаменту інформаційних технологій – начальника відділу центру управління Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (на правах відділу);

головного спеціаліста центру управління Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (на правах відділу) департаменту інформаційних технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.