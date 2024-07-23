Компанія Mattel представила незрячу ляльку Барбі: як вона виглядає, фото

Лялька продаватиметься з тростиною і темними окулярами.

Компанія Mattel, яка виробляє іграшки, представила ляльку Барбі, яка має порушення зору та послуговується тростиною. Про це повідомляє The Guardian.

Американський виробник іграшок заявив, що ляльку, яка зараз доступна онлайн і в магазинах, створили, щоб зробити більш представленими у суспільстві сліпих і слабкозорих дітей.

«Ми усвідомлюємо, що «Барбі» — це набагато більше ніж просто лялька; вона уособлює самовираження і може створити відчуття належності», — зазначила старша віцепрезидентка «Барбі» і міжнародна керівниця відділу ляльок Кріста Бергер.

Для розроблення ляльки компанія співпрацювала з Американською фундацією незрячих.

Нова лялька має біло-червону тростину, а також одяг з тактильними деталями, що полегшують процес одягання.

Її пакування також було адаптовано для більшої доступності, зокрема напис Barbie зроблено шрифтом Брайля.

Лялька продається за ціною в 15 доларів.

Телеведуча та активістка з питань інвалідності Люсі Едвардс, яку Mattel залучили до промокампанії, зазначила, що випуск незрячої Барбі багато важитиме для дітей з вадами зору.

«У підлітковому віці я відчувала себе ізольованою через те, що втратила зір і не бачила прикладів для наслідування, схожих на мене. Я соромилася своєї тростини, але знаючи, що у Барбі є тростина, я б зовсім по-іншому ставилася до своєї і відчувала б себе менш самотньою на шляху до прийняття своєї сліпоти», – сказала Едвардс, яка втратила зір у 17.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.