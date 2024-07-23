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Підприємець в Одесі організував схему незаконного виїзду до Молдови за $7 тисяч

23:48, 23 липня 2024
Поліція затримала організатора нелегальної схеми переправлення через кордон.
Підприємець в Одесі організував схему незаконного виїзду до Молдови за $7 тисяч
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Оперативники Одещини затримали 38-річного приватного підприємця, який організував нелегальну схему переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Зловмисник обіцяв своїм клієнтам безперешкодний виїзд за 7 000 доларів за особу. Про це повідомила поліція Одеської області.

Про це повідомила поліція Одеської області. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з співробітниками ГУ ВБ СБУ заблокували діяльність злочинної групи. Організатору вже оголошено підозру. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як з'ясувалося, підприємець вступив у змову з невстановленими особами для реалізації своєї схеми. Чоловіків, які хотіли виїхати з країни, він підшуковував серед знайомих. У кінці травня він зустрівся з одним з "клієнтів", пояснив умови переправлення і вимагав 7 000 доларів. Друга зустріч відбулася в кінці червня під час передачі пакету документів.

Правопорушника затримали «на гарячому» під час отримання частини коштів. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в транспортному засобі зловмисника. В результаті було вилучено документи, мобільний телефон та частину грошей, отриманих злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів ми повідомили одеситу про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна, зазначили у поліції. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває встановлення інших осіб, причетних до злочину.

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