Спроба вбивства Трампа: директорка секретної служби США розлютила законодавців відсутністю чітких відповідей

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл розлютила законодавців від обох партій нечіткими відповідями щодо стрілянини по Дональду Трампу

Джерело фото: the-sun.com

Кілька законодавців від обох партій США – як Республіканської, так і Демократичної, приєдналися до закликів звільнити директорку секретної служби США Кімберлі Чітл.

Як зазначає Politico, 22 липня Кімберлі Чітл «абсолютно не змогла запевнити законодавців, що вона все ще найкраща людина для цієї посади» після замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа, натомість спонукавши членів обох партій закликати до її найскорішої відставки.

Так, під час майже п’ятигодинного слухання члени зазвичай поляризованого Комітету з нагляду об’єдналися у питанні про те, як Чітл може залишатися на роботі, і критикували її за те, що вона ухилялася від відповідей.

«Цей комітет відомий своєю моделлю двопартійності, але я думаю, що сьогодні ми прийшли до однієї думки, розчаровані відсутністю у вас відповідей», — сказав Чітл голова Комітет з нагляду Джеймс Комер.

Демократи теж були розчаровані. Конгресмен Джеймі Раскін, головний демократ у групі, та кілька інших демократів приєдналися до закликів Республіканської партії до Чітл піти у відставку. І Комер, і Раскін надіслали Чітл листа з офіційною вимогою звільнитися після слухання.

Чітл визнала, що спроба вбивства Дональда Трампа була «найзначнішим оперативним провалом» для агентства за десятиліття. Але після цього визнання вона дала низку ухильних відповідей про подробиці, неодноразово посилаючись на те, що триває розслідування, яке проводить ФБР.

Натомість законодавці вимагали від неї дати їм подробиці, включно з тим, як озброєний чоловік зміг піднятися на дах приблизно в 150 ярдах від Трампа, чому Трампа допустили на сцену та які дії Секретна служба вжила після стрілянини.

«Це не просто одиночна стрілянина, мова йде про національну безпеку та безпеку нашої демократії. Це не просто один оперативний збій. Йдеться про те, чи у безпеці наші державні службовці?» — сказала конгресмен Мелані Стенсбері

«Відповіді, які ми отримали сьогодні на цьому слуханні, абсолютно незадовільні», — додала Стенсбері.

Джим Джордан, член Комітету з нагляду, додав, що, схоже, Чітл не буде «відповідати на деякі досить елементарні запитання».

Директорка секретної служби врешті заглибилася в деякі обставини стрілянини. Вона повідомила законодавцям, що, хоча вона не має конкретної цифри, вона вважає, що «був якийсь зв’язок» щодо підозрілої особи з Секретною службою від двох до п’яти разів. Вона також повідомила законодавцям, що автомобіль озброєного чоловіка знаходився за межами периметра безпеки і що Секретна служба не знала, що у озброєного чоловіка була зброя, коли вони дозволили Трампу вийти на сцену.

Але це була лише частина довгого списку питань, з якими зіткнулася Чітл.

«Конгресмен Жасмін Крокетт попередила Чітл, що відсутність інформації підживлює теорії змови про стрілянину. Члени Комітету «благали» надати подробиці, щоб допомогти їх спростувати» - пише видання.

Як зазначили законодавці, ЗМІ отримали набагато більше відповідей, ніж Конгрес від директорки Секретної служби США.

Автор: Наталя Мамченко

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